Аэропорт "Толмачёво" подписал контракт с турецкой "Ант Япы" на возведение нового терминала стоимостью 13,7 млрд рублей.

Международный аэропорт Толмачёво в Новосибирске - крупнейший в азиатской части России. Самолеты совершают из него рейсы по 95 направлениям.

"Реконструкция терминального комплекса "Толмачёво" это один, но очень важный элемент большой программы развития аэропорта, которая была запущена в прошлом году... Мы ожидаем, что первый этап к 2023 году и второй к 2025 году позволят серьезно увеличить возможности нашей воздушной гавани. В перспективе до 2025 года мы намерены стать вне конкуренции как по пассажирским, так и по грузоперевозкам в восточной части нашей страны", - заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.