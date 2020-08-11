Аэропорт "Толмачёво" подписал контракт с турецкой "Ант Япы" на возведение нового терминала стоимостью 13,7 млрд рублей.
Международный аэропорт Толмачёво в Новосибирске - крупнейший в азиатской части России. Самолеты совершают из него рейсы по 95 направлениям.
"Реконструкция терминального комплекса "Толмачёво" это один, но очень важный элемент большой программы развития аэропорта, которая была запущена в прошлом году... Мы ожидаем, что первый этап к 2023 году и второй к 2025 году позволят серьезно увеличить возможности нашей воздушной гавани. В перспективе до 2025 года мы намерены стать вне конкуренции как по пассажирским, так и по грузоперевозкам в восточной части нашей страны", - заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Турецкая фирма выиграла тендер. Строительство терминала площадью 56 тысяч квадратных метров должно завершиться работы должны в III квартале 2022 года. Полностью аэровокзал будет реконструирован к 2025 году.
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