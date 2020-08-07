Состояние Цукерберга впервые превысило 100 млрд долларов

Состояние основателя "Фейсбука" Марка Цукерберга впервые превысило 100 млрд долларов.

"Собственный капитал Марка Цукерберга впервые превысил 100 миллиардов долларов в четверг, после того, как акции Facebook выросли на новостях о запуске конкурента TikTok сервиса коротких видео Instagram Reels. За этот год Цукерберг разбогател на 22 миллиарда долларов", — говорится в сообщении агентства "Блумберг".

По итогам последних торгов, акции "Фейсбук" подорожали на 6,49 процента, до 265,28 доллара за акцию. Пятого августа компания Цукерберга сообщила о запуске сервиса коротких видео — конкурента "ТикТок". Как подчеркивается в сообщении компании "Фейсбук", Instagram Reels запускается в более чем пятидесяти странах мира.

Состоянием более 100 млрд долларов, кроме Марка, обладают ещё два долларовых миллиардера: руководитель крупнейшей виртуальной торговой площадки "Амазон" Джефф Безос и основатель корпорации "Майкрософт" Билл Гейтс.

Ранее стала известна причина продажи "Инстаграма" Марку Цукербергу.