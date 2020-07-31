Названа причина продажи Instagram Марку Цукербергу

По информации портала Business Insider, создатели Instagram Кевин Систром и Майк Кригер не могли отказать в продаже своей социальной сети основателю Facebook.

На заседании Конгресса США обнародовали переписку, в которой Систром заявляет, что при отказе от сделки у Цукерберга включится "режим уничтожения".

"Марк ничего не делает на эмоциях, он действует исходя из правил конкуренции. Я считаю, что нам в любом случае не удастся избежать гнева Марка", — написал Кевин Систром.

Как выяснилось, создатели Instagram боялись, что отказ от предложения Марка Цукерберга может плохо сказаться на компании, так как миллиардер мог "устранить конкурента".