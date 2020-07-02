Минтруд заявил о снижении темпов роста безработицы в России

Глава Министерства труда и социальной защиты РФ Антон Кутяков заявил, что в стране замедлились темпы роста безработицы.

Так, в марте этого года данный показатель составлял 4,7%, в мае вырос до 6,1%. В настоящее время темпы роста безработицы начали снижаться.

По словам главы ведомства, для того, чтобы снизить уровень безработицы в стране, были предприняты определенные меры.

В первую очередь власти решили выделить субсидии на выплату заработных плат работникам предприятиям отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса.

Благодаря данной мере удалось сохранить коллективы. Кроме того, предприятиям была оказана кредитная поддержка.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что пособие для безработных родителей продлено до конца августа.