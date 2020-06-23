Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам объявил о продлении некоторых мер поддержки населения. Так, люди, потерявшие работу, будут получать доплату за несовершеннолетних детей до августа включительно.

"Особенно тяжело семьям, где один или два родителя потеряли работу. Мы их адресно поддержали. По 3 тыс. руб. на каждого несовершеннолетнего ребёнка сделали доплату, увеличили пособие по безработице. На начало апреля пособие получили 720 тыс. человек, сейчас — свыше 2,5 млн чел. Помогли почти всем, кто столкнулся с безработицей. Эти меры продолжат действовать в июле и августе", — заявил Путин.