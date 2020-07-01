Россия и Белоруссия пришли к пониманию по вопросу о цене на газ

Россия и Белоруссия пришли к согласию по вопросу цены на газ. Об этом в ходе пресс-конференции заявил белорусский посол в РФ Владимир Семашко.

Он сообщил, что вопрос удалось решить 30 июня в рамках встречи министров энергетики двух государств.

"И мне показалось, что понимание созрело. Вчера по докладам я понял, что назрело понимание, что надо двигаться дальше и двигаться к единому рынку газа", — подчеркнул дипломат.

Семашко сообщил, что на данный момент Минск не устраивают цены на российский газ и разногласия с "Газпромом".

"Но мы видим, что есть понимание", — добавил Семашко.

Дипломат подчеркнул, что к 1 января 2022 года должна быть решена задача, которая была поставлена в 2017 году.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Белоруссия задолжала России за газ почти $166 млн. Но в ведомстве республики отказались признать долги на поставку российского газа.