Россия и Белоруссия пришли к согласию по вопросу цены на газ. Об этом в ходе пресс-конференции заявил белорусский посол в РФ Владимир Семашко.
Он сообщил, что вопрос удалось решить 30 июня в рамках встречи министров энергетики двух государств.
"И мне показалось, что понимание созрело. Вчера по докладам я понял, что назрело понимание, что надо двигаться дальше и двигаться к единому рынку газа", — подчеркнул дипломат.
Семашко сообщил, что на данный момент Минск не устраивают цены на российский газ и разногласия с "Газпромом".
"Но мы видим, что есть понимание", — добавил Семашко.
Дипломат подчеркнул, что к 1 января 2022 года должна быть решена задача, которая была поставлена в 2017 году.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Белоруссия задолжала России за газ почти $166 млн. Но в ведомстве республики отказались признать долги на поставку российского газа.
В Москве скончался известный актер и друг Александра Реввы Максим Парфенов. Артист выпал из окна своей квартиры, которая расположена на 11 этаже.