Белоруссия задолжала России за газ почти $166 млн

"Газпром" готов начать переговоры по вопросам поставки газа в Белоруссию в следующем года только после того, как решится вопрос с долгом республики в $165, 6 млн.

Белоруссия отказывается признавать долг за российский газ

Между тем в ведомстве республики сообщили, что Белоруссия не имеет долгов на поставку российского газа.

В феврале стало известно, что в этом году газ в Белоруссию будет поставляться по ценам предыдущего года ($127 за тысячу кубометров).

Тогда первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой заявил, что это базовый вариант, но Минск планирует добиться "небольшой корректировки".

Позже Белоруссия отправила в "Газпром" запрос о снижении цены. Тогда же президент республики заявил, что цена на российский газ с учетом логистики должны быть от 40$ до 45$.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что несмотря на падение цен на энергоносители обязательства по контрактам будут сохранены.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что "Газпром" рассчитал долг Белоруссии за газ.