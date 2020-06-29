Европа продлила санкции против России

Еще минимум полгода продолжит жить Россия под санкциями. Экономические ограничения в отношении страны продлил Евросоюз.

Такое решение принято 29 июня.

"Сегодня Совет принял решение продлить санкции в отношении конкретных секторов экономики Российской Федерации ещё на шесть месяцев, до 31 января 2021 года", — сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Напомним, что 18 июня Европа продлила другие санкции в отношении России, которые были наложены из-за перехода Крыма в состав России.

Ранее "Правда.Ру" писала, что вряд ли европейские лидеры отменят антироссийские санкции в ближайшее время. Но для России это перестало быть проблемой. По словам директора департамента Общеевропейского сотрудничества (ДОС) МИД РФ Николая Кобринца, наша страна научилась жить под санкциями и даже не поднимает вопрос об их отмене. Это очевидно уже многим странам, руководство которых неоднократно поднимало тему отмены ограничений, так как они перестали быть эффективными.