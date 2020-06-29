Еще минимум полгода продолжит жить Россия под санкциями. Экономические ограничения в отношении страны продлил Евросоюз.
Такое решение принято 29 июня.
"Сегодня Совет принял решение продлить санкции в отношении конкретных секторов экономики Российской Федерации ещё на шесть месяцев, до 31 января 2021 года", — сообщает пресс-служба Совета ЕС.
Напомним, что 18 июня Европа продлила другие санкции в отношении России, которые были наложены из-за перехода Крыма в состав России.
Ранее "Правда.Ру" писала, что вряд ли европейские лидеры отменят антироссийские санкции в ближайшее время. Но для России это перестало быть проблемой. По словам директора департамента Общеевропейского сотрудничества (ДОС) МИД РФ Николая Кобринца, наша страна научилась жить под санкциями и даже не поднимает вопрос об их отмене. Это очевидно уже многим странам, руководство которых неоднократно поднимало тему отмены ограничений, так как они перестали быть эффективными.
Согласно последней информации известная актриса Анастасия Заворотнюк идёт на поправку.