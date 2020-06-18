Россия научилась жить под санкциями

Европа не отменит антироссийские санкции в ближайшее время. Но для России это перестало быть проблемой.

Такое мнение высказал директор департамента Общеевропейского сотрудничества (ДОС) МИД РФ Николай Кобринец.

"Рассчитывать, что санкции отменят в ближайшее время, наверное, не приходится. Ещё раз скажу, что мы с Евросоюзом эту тему даже не обсуждаем. Не мы санкции вводили, и не нам просить об их отмене. В принципе под санкциями, хотя это и тяжело, и вредит во многом нашей экономике, но жить мы научились ", — отметил эксперт.

Он напомнил, что ограничения продлеваются каждые полгода, это уже никого не удивляет. О перспективах отмены пока даже речи не идет, хотя некоторые страны давно заявляют об отсутствии эффективности такой меры "наказания" России.

Напомним, что антироссийские санкции введены после того, как в 2014 году Крым вернулся в состав России.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Италия призывает не спешить с автоматическим продлением антироссийских санкций. Премьер-министр Джузеппе Конте подчеркнул, что сначала ситуацию нужно обсудить, разобрать, и только после этого принимать решение о продлении или снятии.