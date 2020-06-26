Кредиты в банке ВТБ стали выгоднее

Больше 330 тысяч кредитов взяли россияне с начала года в банке ВТБ. Их общая сумма составляет больше 240 миллиардов рублей.

С 26 июня банк понизил ставку по займам.

"ВТБ уменьшает размер ставок по кредитам наличными и, в том числе по программе "Рефинансирование" на 1,4 п. п. С 26 июня минимальная ставка для клиентов в рамках базовой линейки составит 7,5% годовых", — сообщает пресс-служба банка ВТБ.

Акция не будет бессрочной. Спецпредложение действует до 31 августа. Россияне могут оформить заем на сумму от 50 тысяч до пяти миллионов рублей. Максимальный срок — семь лет. Оформить кредит можно дистанционно — на сайте банка или в мобильном приложении. Также можно лично пообщаться с сотрудником кредитной организации в офисе банка.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Сбербанк понизил ставку по потребительским кредитам. Теперь она составляет 11,9%. Новые условия распространяются на потребительские кредиты без обеспечения, потребкредиты под поручительство и программа рефинансирования. На самые лояльные условия могут рассчитывать также участники зарплатных проектов и те, кто получает на счета Сбербанка пенсию.