Российский банк сообщил о снижении процентной ставки по кредитам на один процент — до 11,9%.
Изменения коснулись трех вариантов кредитования: "Потребительский кредит без обеспечения", "Потребительский кредит под поручительство" и "Потребительский кредит на рефинансирование кредитов".
В банке также отметили, что получающие пенсию и зарплату на карту Сбербанка тоже могут рассчитывать на минимальные ставки.
"Мы рады, что нам удалось сделать кредиты более доступными. Это позволяет не откладывать на завтра приобретение того, что необходимо уже сегодня", — подчеркнул директор дивизиона Сбербанка "Занять и сберегать" Сергей Широков, слова которого приводятся в релизе.
Сумма денежной компенсации, которую назначит суд Михаилу Ефремову за непреднамеренное убийство курьера Сергея Захарова, составит около миллиона рублей.