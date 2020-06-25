Сбербанк снизил ставку по потребительским кредитам

Российский банк сообщил о снижении процентной ставки по кредитам на один процент — до 11,9%.

Изменения коснулись трех вариантов кредитования: "Потребительский кредит без обеспечения", "Потребительский кредит под поручительство" и "Потребительский кредит на рефинансирование кредитов".

В банке также отметили, что получающие пенсию и зарплату на карту Сбербанка тоже могут рассчитывать на минимальные ставки.