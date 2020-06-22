Государство поддержит сферу железнодорожных пассажирских перевозок

Число пострадавших от вызванного коронавирусом кризиса в России выросло. В перечень добавили пассажирский железнодорожный и водный транспорт.

Такое решение приняли в правительстве России.

"Ситуация для отрасли критическая и чревата необратимыми последствиями. Важно не допустить сбой в работе пассажирского железнодорожного и водного транспорта, ведь это ударит в первую очередь по людям. Нам необходимо сделать так, чтобы перевозчики гарантированно исполняли свои обязательства перед пассажирами. Для этого распространим на данную сферу льготы и меры государственной поддержки пострадавших отраслей", — заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

В апреле пассажиропоток на поездах дальнего следования упал на 77%. Когда разрешили сдать билеты, многие россияне этим воспользовались. В итоге финансовые поступления от продажи билетов по сравнению с прошлым годом снизились на 90% и больше.

Ранее "Правда.Ру" писала, что РЖД готовит скидки для школьников. Купить билет можно будет за полцены. Предложение распространится на двухэтажные вагоны с четырехместными купе. Тариф начнет действовать с 1 сентября.