РЖД даст школьникам 50%-ные скидки на железнодорожные поездки

Новые скидки на поездки в поездах ждут школьников. Они распространятся на двухэтажные выгоны с четырехместными купе.

Проезд в таких вагонах для детей старше 10 лет станет вдвое дешевле. Скидка на билет составит 50%. Такое решение приняли в правительстве России. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Ознакомиться с ним можно на сайте кабмина.

Пониженный тариф начнет действовать с 1 сентября 2020 года и продлится до 31 мая 2021 года. То есть скидку школьникам будут предоставлять весь следующий учебный год.

Ранее "Правда.Ру" писала, что РЖД готовит скидки и акции, чтобы привлечь пассажиров. Планируется введение "туристических пакетов", когда пассажиры смогу выбрать тур выходного дня, тур в формате "поезд-отель", длительные туры на несколько недель. Чтобы россиянам было выгодно приобретать такие турпродукты, разрабатываются программы лояльности.

Также в Москве возобновил работу "Аэроэкспресс". С 8 июня рейсы в столичные аэропорты и обратно восстановили в полном объеме и по привычному графику. Поезда отправляются каждые полчаса с 6 утра до 23:30 часов.