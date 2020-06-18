В Совете Федерации поддержали прогрессивный налог

Для введения прогрессивного налога сейчас самая подходящая ситуация. То, что происходит в российской экономике, толкает правительство на принятие такого решения.

Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников.

"Дело в том, что прогрессивный налог должен, на мой взгляд, сопровождаться освобождением наиболее незащищенных и бедных людей. Бессмысленно помогать бедным, если мы с них дерем налоги. Поэтому те, кто получают 2/3 от средней зарплаты, то есть порядка 300 тысяч в год, должны быть освобождены от налогов. Если мы считаем, что у нас средняя зарплата в стране — 35 тысяч рублей, в год это получается 420 тысяч. Допустим, две средние зарплаты по 13%-ной шкале, а все, что выше 800 тысяч рублей в год должно идти с шагом, допустим, 5-10% за каждые 500 тысяч дополнительной зарплаты", — высказал свое предложение сенатор.

Напомним, что ввести прогрессивную шкалу НДФЛ предложила фракция ЛДПР в Госдуме. Депутаты предлагают освободить от налога малоимущих. А тем, кто получает огромные суммы, назначить НДФЛ в 15%.