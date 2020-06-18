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ЛДПР предлагает освободить от уплаты НДФЛ малоимущих

Экономика

Состоятельные россияне должны платить 15% НДФЛ, а малоимущих от этого налога нужно освободить. В России предлагают перейти на прогрессивную шкалу налогообложения.

С такой инициативой выступает фракция ЛДПР в Госдуме.

"Неоднократно к этой теме депутаты возвращаются. Достаточно много законопроектов на эту тему было рассмотрено, но они не были поддержаны, в том числе и на основании позиции правительства, которая была отрицательной.

Мы предлагаем не только поднять (ставку НДФЛ — Прим. ред.) с 13% до 15%. Мы предложили освободить от подоходного налога тех, кто получает меньше двух МРОТ. И, наоборот, поднять для тех, кто получает суммы, условно, миллион в день", — пояснил заместитель председателя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Напомним, что сейчас в России действует так называемая "плоская шкала", когда все плательщики НДФЛ платят его в размере 13% от дохода. По мнению Нилова, такой подход был актуален, когда нужно было вывести экономику из тени, но такая система устарела.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Владимир Жириновский предложил увеличить минимальный размер оплаты труда в России до 30 тысяч рублей.

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