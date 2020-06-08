Аналитик Разуваев прогнозирует восстановление экономики РФ к концу года

Руководитель информационно-аналитического центра Александр Разуваев спрогнозировал восстановление экономики РФ к концу года.

Кризисная ситуация в российской экономике из-за COVID-19 сложилась, по мнению аналитика, не столь тяжёлая, как ожидалось, и уже до конца 2020 года она может выйти в плюс.

К примеру, в апреле общий спад в предпринимательской деятельности достиг отметки в 12%, причем экономисты прогнозировали спад на уровне 20%.

"Розничная торговля упала на 23,4%, хотя тоже ожидали гораздо больше", — подчеркнул Разуваев.

Эксперт добавил, что положительную роль сыграли нулевые ставки по кредитам на зарплату и другие льготы, предоставленные государством коммерсантам. Кроме того, в качестве хорошего подспорья выступили и выплаты на детей, которые в определенной мере позволили сохранить потребительский спрос.

Аналитик оптимистичнее оценивает падение ВВП во втором квартале

Он считает, оно достигнет всего 5-6%, несмотря на то, что эксперты Центробанка прогнозируют 8%. Кроме того, немного увеличилась цена на нефть, что в целом даёт хорошие шансы на оперативное восстановление экономики.

Разуваев также считает, что если России повезет, в конце года показатели даже не покажут падение экономики.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что минфин направил 600 млрд рублей для поддержки россиян и экономики.