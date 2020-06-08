Минфин направил 600 млрд рублей для поддержки россиян и экономики

Министерство финансов вместе с другими ведомствами правительства РФ мобилизовало в резервный фонд порядка 600 миллиардов рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на прошедшем с вице-премьерами совещании.

"Они (деньги — Прим.ред.) будут направлены на финансирование мероприятий по поддержке граждан и пострадавших отраслей экономики", — подчеркнул Михаил Мишустин.

Напомним, ранее премьер-министр поставил перед специалистами Минэкономразвития до 19 июня доработать национальный план по восстановлению экономики после мощного удара коронавируса. Документ после правки должен учесть вопросы, которые обсуждались на отраслевых совещаниях с президентом РФ Владимиром Путиным.

Отметим, что из-за коронавируса пострадали практически все отрасли бизнеса: понесли убытки и крупные заводы, и небольшие магазины. Многие ИП не выдержали падения доходов и прекратили свою деятельность.