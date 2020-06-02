Ресторатор: не все смогут открыть летние веранды

Открыть летние веранды ресторанов не так просто, тем более в Москве. Для этого необходимо иметь лицензию, соблюсти требования Роспотребнадзора, найти деньги и персонал.

О перспективах открытия летних веранд столичных ресторанов, на которое все надеются уже в середине июня, "Правде.Ру" рассказал вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России по международным связям и гастрономическому туризму Леонид Гелибтерман.

"Будет очень много зависеть оттого, как будут взаимодействовать Роспотребназдор и московские управы. Это первое. Второе, это то, насколько будут рестораны готовы сами к открытию летних веранд. Это не такое простое занятие, как может показаться, что выставил столик и все. Нет. Открытие летних веранд подразумевает, что надо будет вернуть персонал на рабочие места в значительном виде. Кроме этого, необходимо будет нести определенные затраты по открытию, в том числе и аренду никто не снимает. Многие официанты находятся либо в отпусках, либо где-то подрабатывают в других местах. Конечно, все рестораторы очень ждут момента, когда можно будет начать работать. Явно дожили до этого момента не все", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что если в стране уже запланированы такие масштабные мероприятия как парад Победы, шествие "Бессмертного полка", всероссийское голосование по поправкам в Конституцию, то это говорит о возвращении к нормальной жизни.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что московские рестораторы рассчитывают, что летние веранды можно будет открыть уже с 15 июня. До 14 июня в городе продлен режим самоизоляции.