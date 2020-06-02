Московские рестораны хотят открыть летние веранды 15 июня

Столичные рестораторы надеются, что новые послабления ограничительных мер позволят им возобновить работу с открытия летних веранд уже с 15 июня.

"С точки зрения бизнеса, чем скорее, тем лучше. Эпидемиологи считают наоборот, в идеале — когда эпидемия сойдет на нет. Здесь нужен разумный компромисс: из микса мнений должен быть выбран и выработан вариант, приемлемый для всех сторон, и на основании этого власть должна принимать решение", — сообщил глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.

По его словам, в июне столичные власти "могут частично снять" карантин.