Столичные рестораторы надеются, что новые послабления ограничительных мер позволят им возобновить работу с открытия летних веранд уже с 15 июня.
"С точки зрения бизнеса, чем скорее, тем лучше. Эпидемиологи считают наоборот, в идеале — когда эпидемия сойдет на нет. Здесь нужен разумный компромисс: из микса мнений должен быть выбран и выработан вариант, приемлемый для всех сторон, и на основании этого власть должна принимать решение", — сообщил глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
По его словам, в июне столичные власти "могут частично снять" карантин.
Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что прекрасно знает, откуда на республику "дуют ветры".