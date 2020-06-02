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Мантуров предрек снижение потребительского спроса

Экономика

Крупным ритейлерам пока не разрешают снижать запасы продуктов. Сейчас у некоторых магазинов есть запас на несколько месяцев вперед.Об этом журналистам рассказали в Минпромторге.

"Сейчас мы ежедневно сводим данные в нашем информационном центре, понимаем, на сколько компании обеспечены запасами — по некоторым позициям это от двух до четырех месяцев, то есть коллеги даже чуть-чуть перестарались — речь идет о товарах длительного хранения", — пояснил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

По его словам, делать такие запасы ритейлерам не очень выгодно, ведь на закупку уходят оборотные средства компании. Сейчас ажиотажный спрос на продукты спал, люди все реже ходят в магазин. При этом, как отметил министр, количество посещений магазинов сократилось, но покупать люди стали больше.

"То есть человек приходит в магазин реже, но покупает больше, чем в то же время в прошлом году. Но мы исходим их того, что сформированные запасы будут постепенно снижаться, и мы вернемся к традиционной практике, которая была до этого.

Очень на это рассчитываю, но пока мы не расслабляемся и будем снижать эти запасы постепенно", — отметил Мантуров.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что находясь на самоизоляции, россияне стали чаще покупать товары для вечеринок.

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