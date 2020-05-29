В докладе Минэкономразвития "Картина деловой активности за апрель 2020 года" сообщается о снижении ВВП на 12% в годовом выражении. За период с января по апрель зафиксировано падение на 1,9%.
"ВВП в апреле 2020 года, по оценке Минэкономразвития России, снизился на 12% в годовом выражении (март — рост на 0,8%, I квартал 2020 года — 1,6%, 2019 г. — 1,3% в годовом выражении). Снижение ВВП за 4 месяца оценивается на уровне -1,9% в годовом выражении", — говорится в докладе.
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В полицию обратился атаман местного казачьего общества. Он рассказал, что в часовню, разбив оконное стекло, проник неизвестный. Злоумышленник разбил киот и похитил икону Преподобного Серафима Саровского и находящиеся на ней ювелирные изделия.
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