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Источник Правда.Ру

Минэкономразвития РФ отметило падение ВВП на 12%

Экономика

В докладе Минэкономразвития "Картина деловой активности за апрель 2020 года" сообщается о снижении ВВП на 12% в годовом выражении. За период с января по апрель зафиксировано падение на 1,9%.

"ВВП в апреле 2020 года, по оценке Минэкономразвития России, снизился на 12% в годовом выражении (март — рост на 0,8%, I квартал 2020 года — 1,6%, 2019 г. — 1,3% в годовом выражении). Снижение ВВП за 4 месяца оценивается на уровне -1,9% в годовом выражении", — говорится в докладе.

ввп россия экономика минэкономразвития

Эксперт объяснил необходимость развития инновационной энергетики

Экономика

Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс заявил о том, что для того, чтобы выйти из кризисной ситуации, нужно развивать инновационную энергетику. О перспективах инновационной энергетики рассказал исполнительный вице-президент, профессор РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина Валерий Бессель.

валерий бессель теплоэнергетика инновационная энергетика

Куклачев раскритиковал Пригожина за слова о "бедствующих" артистах

Экономика

Недавно известный продюсер Иосиф Пригожин пожаловался на то, что из-за пандемии коронавируса многие артисты находятся в "тяжелом финансовом положении".

шоу-бизнес юрий куклачев

Юрист: заставить Facebook платить штрафы может только блокировка

Экономика

Компания Facebook оштрафована за непредоставление данных о локализации баз данных пользователей из России на серверах, расположенных в нашей стране. Штраф наложил Роскомнадзор.

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Житель Приморья из мести украл икону из церкви

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Сотрудники полиции в Приморском крае раскрыли кражу иконы из походной часовни хуторского казачьего общества в поселке Ярославский.

В полицию обратился атаман местного казачьего общества. Он рассказал, что в часовню, разбив оконное стекло, проник неизвестный. Злоумышленник разбил киот и похитил икону Преподобного Серафима Саровского и находящиеся на ней ювелирные изделия.

мвд кража церковь приморье

Певица Леди Гага выпустила альбом "Chromatica"

Шоу-бизнес » Зарубежный

NME сообщает о том, что певица Леди Гага выложила новый альбом под названием "Chromatica". Это первый альбом певицы с 2016 года и шестой по счету с начала карьеры.

Известно, что в альбом вошла композиция, которую Леди Гага записала вместе с Элтоном Джоном.

"Элтон всегда призывал меня внимательно относиться к своей профессии и заботиться о себе. И я очень благодарна ему за эти советы", — поделилась она в интервью Apple Music на прошлой неделе, назвав его своим "давним" ментором.

chromatica леди гага шоу-бизнес элтон джон
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Минэкономразвития РФ отметило падение ВВП на 12%
В Москве коронавирус выявлен уже более чем у 175 тысяч человек
Палеонтологи: Динозавры юрского периода были склонны к каннибализму
Суд наложил арест на имущество замглавы Хакасии, задержанного за взятку
В Псковской области беременная с коронавирусом "прошла все круги ада"
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