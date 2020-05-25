Российское правительство выделило 100 млрд рублей на поддержку 56 регионов. Глава кабинета министров Михаил Мишустин уже подписал соответствующее распоряжение.
Ранее российский президент Владимир Путин дал поручение выделить средства тем субъектам, у которых на 1 мая налоговые и неналоговые поступления были ниже, чем поступления за два предыдущих года.
Сообщается, что сумма дотации для каждого субъекта будет зависеть от суммы первоочередных расходов бюджета региона.
"Данная мера поможет сбалансировать консолидированные бюджеты субъектов Федерации в условиях экономических ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией", — считают в правительстве.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что представители банковской сферы оценят пакет антикризисных мер, предпринятых в России для поддержки бизнеса. Свое мнение они выскажут президенту Владимиру Путину.
Пассажирам авиакомпании Utair будут отказывать в поездках, если они не сдадут тест на коронавирус. Авиакомпания готова пойти на дополнительные расходы, чтобы обеспечить безопасность своим клиентам.
Об этом рассказал руководитель отдела обслуживания в аэропорту департамента пассажирского опыта Utair Игорь Дубин.
"Стандарт биобезопасности будет начинаться дома у пассажира. Мы будем рассылать пассажирам тесты, чтобы они сделали их дома перед полетом и были уверены, что не заражены", — сообщил представитель Utair.
Из-за введенного правительством запрета на импорт топлива в Россию цены на бензин для населения будут увеличиваться.
Такое мнение озвучил первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков.
"Если во всем мире цена топлива на внутреннем рынке для потребителей зависит от цен на углеводородное сырье на внешнем рынке, то у нас этот механизм не работает", — пояснил свою точку зрения депутат.
Российские пенсионеры, у которых пенсия не превышает двух минимальных зарплат, будут получать новое пособие. Депутаты Александр Хинштейн и Сергей Неверов, разработали соответствующий законопроект. В настоящее время она находится на рассмотрении в Госдуме.
При покупке ювелирных изделий на сумму до 600 тысяч не нужно будет предъявлять паспорт и сообщать продавцу личные данные. С такой инициативой вышло министерство финансов.
В России тарифы на ЖКХ повышают каждые полгода. Кроме того, ФАС заявляла о том, что россияне переплачивают за услуги ЖКХ минимум в два раза, и призывала разобраться с этим вопросом. О том, так ли это на самом деле, рассказал член комиссии Общественной палаты по ЖКХ, строительству и дорогам Артем Кирьянов.
Сложный период, вызванный пандемией коронавируса, показал, кто действительно является союзником России, а кто лишь делает такие заявления.