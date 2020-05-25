Правительство выделило на поддержку регионов 100 млрд рублей

Российское правительство выделило 100 млрд рублей на поддержку 56 регионов. Глава кабинета министров Михаил Мишустин уже подписал соответствующее распоряжение.

Ранее российский президент Владимир Путин дал поручение выделить средства тем субъектам, у которых на 1 мая налоговые и неналоговые поступления были ниже, чем поступления за два предыдущих года.

Сообщается, что сумма дотации для каждого субъекта будет зависеть от суммы первоочередных расходов бюджета региона.

"Данная мера поможет сбалансировать консолидированные бюджеты субъектов Федерации в условиях экономических ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией", — считают в правительстве.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что представители банковской сферы оценят пакет антикризисных мер, предпринятых в России для поддержки бизнеса. Свое мнение они выскажут президенту Владимиру Путину.