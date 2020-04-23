Меры поддержки экономики Путин обсудит с банкирами

Представители банковской сферы оценят пакет антикризисных мер, предпринятых в России для поддержки бизнеса. Свое мнение они выскажут президенту Владимиру Путину.

Российский лидер сегодня проведет совещание, посвященное помощи бизнесу. В нем также поучаствуют премьер-министр Михаил Мишустин, первый вице-премьер Андрей Белоусов, руководители Центробанка, федеральной налоговой службы, Администрации президента, министры экономического развития, финансов. Со стороны банков выступят представители Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка, Промсвязьбанка, банка "Открытие", Совкомбанка.

"Путин сегодня пообщается с банками, представителями руководства правительства, профильных ведомств, они поговорят о том, как работают меры по поддержке экономики в той части, которая касается именно кредитно-финансовых учреждений", — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что перед началом совещания, которое пройдет в режиме видеоконференции, президент России скажет вступительное слово. В своей речи Путин выделит основные подходы к поддержке бизнеса.

Ранее Песков информировал, что на следующей неделе президент пообщается с губернаторами регионов.