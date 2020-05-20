Аналитик: апрель для российской экономики самый плохой месяц

В апреле ВВП России обвалился на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но в третьем квартале уже можно ждать восстановления экономики.

Об этом "Правде.Ру" сообщил руководитель Информационно-аналитического центра компании "Альпари", кандидат экономических наук Александр Разуваев.

"Апрель — самый плохой месяц. Потому что это полностью месяц карантина. Плюс с нефтью было плохо. Уже в мае начался выход. Считается, и я согласен, в третьем квартале можно ждать восстановления экономики. Конечно, падение в реальном выражении по итогам будет 3-4%, а первый квартал 2021 года к первому кварталу 2020-го, я думаю, что вообще около нуля. Ничего совсем страшного я не вижу: люди и производственные мощности остались", — уверен эксперт.

Он отметил, что у россиян очень низкий объем сбережений. Но не только потому, что низкие доходы. Это связано с тем, что большинство граждан живет одним днем, многие могут, например, на последние деньги махнуть в отпуск.

"Я думаю, что мы сможем это все дело преодолеть. Это косвенно подтверждает фондовый рынок. Никакого суперпадения я не вижу. Я бы выделил два момента в действиях властей. Это снижение ключевой ставки. Я думаю, что на конец года будет 4,5%. Инфляция низкая за счет падения покупательского спроса", — заключил Разуваев.

В качестве мер поддержки эксперт предлагает снизить НДФЛ до 10% и отменить налог на банковские вклады.