В апреле текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года ВВП России сократился на 28%. По состоянию на конец месяца, российский внутренний валовой продукт составил 6,3 триллиона рублей.
Об этом сообщили в Министерстве финансов России.
По базовому прогнозу Банка России, дефицит бюджета в 2020 году на фоне коронавируса составит 5-6% ВВП.
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