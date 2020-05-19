ВВП России в апреле обвалился на треть

В апреле текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года ВВП России сократился на 28%. По состоянию на конец месяца, российский внутренний валовой продукт составил 6,3 триллиона рублей.

Об этом сообщили в Министерстве финансов России.

По базовому прогнозу Банка России, дефицит бюджета в 2020 году на фоне коронавируса составит 5-6% ВВП.