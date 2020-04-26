Минсельхоз сообщил о том, что экспорт зерна пшеницы, ржи, ячменя, меслина и кукурузы за пределы стран Евразийского экономического союза будет приостановлен до 1 июня.

"В соответствии с постановлением правительства РФ от 31 марта 2020 года №385, после вывоза всего задекларированного в рамках квоты зерна экспорт пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, будет остановлен до 1 июля 2020 года. ФТС прекращен выпуск новых деклараций для целей экспорта", — говорится в сообщении министерства.