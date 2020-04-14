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Источник Правда.Ру

Российский бизнес намерен урезать зарплаты сотрудников

Экономика

Примерно четверть компаний в России намерены снизить зарплаты сотрудников в течение полугода.

Об этом свидетельствуют данные крупнейшего в стране агрегатора вакансий — сервиса по поиску работы и подбору персонала HeadHunter.

Аналитики портала Hh. ru провели ежеквартальное исследование в формате опроса "Настроения работодателей".

Из 350 опрошенных компаний

  • 30% сообщили, что в ближайшие 6 месяцев хотели бы сохранить зарплаты своих сотрудников на прежнем уровне,
  • 27% намерены снизить оплату труда работников,
  • 9% — заявили, что снизят точно,
  • 5% сказали, что увеличат сотрудникам зарплаты,
  • остальные затруднились ответить.

Как быть со штатом

Второй вопрос исследователей касался численности сотрудников:

  • 12% компаний будут проводить сокращения штатов,
  • в 25% — вопрос пока "подвешен", но скорее всего сокращения будут,
  •  22% — увольнений не ожидается, 
  •  21% — планируют штат увеличить.

Самочувствие компаний сегодня

  • 33% - крайне негативное,
  • 49% — стабильное,
  • 18% — как позитивное. 
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Российский бизнес намерен урезать зарплаты сотрудников
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