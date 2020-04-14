Примерно четверть компаний в России намерены снизить зарплаты сотрудников в течение полугода.
Об этом свидетельствуют данные крупнейшего в стране агрегатора вакансий — сервиса по поиску работы и подбору персонала HeadHunter.
Аналитики портала Hh. ru провели ежеквартальное исследование в формате опроса "Настроения работодателей".
Второй вопрос исследователей касался численности сотрудников:
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.