МВФ предсказал худший со времен Великой депрессии экономический кризис

Кризис, в котором оказалась мировая экономика в связи с распространением коронавируса, может оказаться сильнейшим со времен Великой депрессии, заявила директор-распорядитель Международного Валютного Фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

По ее словам, эпидемия подорвала общественный и экономический порядок в небывалых масштабах. Пока что точного прогноза по ситуации в МВФ дать не могут, но уже сейчас очевидно, что мировая экономика уйдет "в минус". Согласно данным анализа специалистов, более чем в 170 странах ожидается отрицательный рост доходов на душу населения.

"Этот мрачный прогноз относится к странам как с развитой, так и с развивающейся экономикой. Пострадают все", — заявила Георгиева.

Сильнее остальных последствия эпидемии могут сказаться на развивающихся странах

В зоне особого риска рынки Африки, Латинской Америки и большей части Азии.

Улучшения ситуации можно ожидать только в 2021 году и только при условии окончании эпидемии в 2020-м. В случае необходимости МВФ будет готов использовать весь свой резерв в 1 трлн долларов на преодоление кризиса.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что России в 2020 году не удастся достичь поставленной цели по увеличению ВВП. До начала кризиса Всемирный банк прогнозировал рост показателя на 1,6%. В текущих условиях можно говорить лишь о снижении не менее чем на 1%, сообщается в докладе финансовой организации.