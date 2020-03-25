Распоряжение Правительства России о закрытии из-за распространения в стране коронавируса всех кинотеатров и развлекательных центров (документ опубликован на сайте российского правительства 24 марта) выльется для торговых центров в дефолт на сумму в один триллион рублей.
Предстоящие убытки подсчитали в Российском совете торговых центров.
Руководство РСТЦ обратилось к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать отрасль торговой недвижимости на уровне государства.
Собственники ТЦ надеются на временную отмену земельного налога и налога на имущество, а также арендных платежей за земельные участки, которые находятся в госсобственности.
"Без поддержки государства закрытие развлекательных центров и, как следствие, спад посетителей повлекут за собой риск дефолта перед банками (большинство ТЦ закредитовано, так как их строительство шло с привлечением банковского финансирования) на сумму 1 трлн рублей", — говорится в обращении.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.