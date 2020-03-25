Владельцы ТЦ просят помощи у Мишустина: отрасли грозит дефолт

Распоряжение Правительства России о закрытии из-за распространения в стране коронавируса всех кинотеатров и развлекательных центров (документ опубликован на сайте российского правительства 24 марта) выльется для торговых центров в дефолт на сумму в один триллион рублей.

Предстоящие убытки подсчитали в Российском совете торговых центров.

Руководство РСТЦ обратилось к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать отрасль торговой недвижимости на уровне государства.

Собственники ТЦ надеются на временную отмену земельного налога и налога на имущество, а также арендных платежей за земельные участки, которые находятся в госсобственности.