В России возможен финансовый кризис, прогнозируют эксперты

Эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) при помощи своего индекса финансового стресса предупредили о возможном наступлении финансового кризиса в России.

Как отмечается в материалах на сайте АКРА, этот индикатор "оценивает близость финансовой системы РФ к состоянию кризиса", и "граница перехода системы в состояние кризиса — 2,5 пункта". Но уже 10 марта индекс финансового стресса составлял 3,12 пункта, передает Росбалт.