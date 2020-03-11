Эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) при помощи своего индекса финансового стресса предупредили о возможном наступлении финансового кризиса в России.
Как отмечается в материалах на сайте АКРА, этот индикатор "оценивает близость финансовой системы РФ к состоянию кризиса", и "граница перехода системы в состояние кризиса — 2,5 пункта". Но уже 10 марта индекс финансового стресса составлял 3,12 пункта, передает Росбалт.
"Эпидемия коронавируса, как и ранее, оказывает отрицательное воздействие на мировую экономику". Из-за распространения заболевания за границами КНР падает экономическая активность во многих государствах, вследствие чего уменьшается и спрос на нефть", — пояснили аналитики.
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