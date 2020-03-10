У нас опять финансовый кризис. Продолжается резкое падение рубля по отношению к евро и доллару, вниз летят акции российских компаний.
По ряду версий связано это с выходом России из нефтяной сделки в ОПЕК+, на выходе, по некоторым данным, настояли нефтяники. Однако не все аналитики согласны именно с такой трактовкой событий.
Есть версия, что на сегодняшний день и ОПЕК, и ОПЕК+ мало влияют на нефтяную конъюнктуру, максимум — в пределах пяти процентов. При этом претендуя на статус главного контролирующего нефтяные цены конгломерата. Падение в свою очередь сопряжено с паникой по поводу коронавируса и закрытием множества производств на карантин.
Особенно это касается Китая, где на сегодняшний день производится и собирается масса самой разнообразной продукции. От цемента до смартфонов. По всей видимости, паника все же дошла до некоего психологического порога и выплеснулась в конкретные цифры. В частности, "курс доллара превысил 74,4 руб., курс евро — 85. На закрытии предыдущих торгов, в пятницу, доллар стоил 68,5 рублей, а евро — около 80 рублей. На торгах в Лондоне бумаги российских компаний обрушились от 9 до 26%".
С другой стороны, кажется, не только российская экономика и нефтяная промышленность несёт убытки. Так, эксперты издания Bloomberg пишут о том, что "вызванная Саудовской Аравией война цен на нефть и сокращение спроса из-за коронавируса, вероятно, окажутся катастрофическими для американских сланцевых бурильщиков, таких как Chesapeake (CHK) и Whiting (WLL), которые уже торговались на проблемных уровнях".
Американские аналитики при этом опасаются, что всё только начнется со сланцевой нефти, а затем по принципу домино нанесёт существенные удары по американской промышленности в целом.
Что характерно, эксперты издания "Блумберг" в большей степени обвиняют Саудовскую Аравию, не упоминая ни Сечина, ни Россию в качестве виновников кризиса.
Российские экономисты в свою очередь не склонны к паническим настроениям. Например, по словам Натальи Орловой, главного экономиста "Альфа-банка", "пока рынки просто отыграли развал сделки ОПЕК+, и рубль снизился соответственно. Но непонятно, насколько это падение будет длительным. Думаю, мало кто всерьез закладывает на нефть по $30 за баррель.
Не исключено, что уже через несколько дней на цену повлияют другие факторы. Например, рынки могут оценить, что снижение цены на нефть дает поддержку экономике Китая и нивелирует негативные последствия от эпидемии коронавируса. Минфин уже обещал продавать валюту, что поддержит курс рубля".
Впрочем, экономисты говорят и о том, что у государства есть резервы, чтобы как минимум смягчить кризис. Олег Вьюгин, бывший зампредседателя Центробанка, заявляет:
"Спад активности будет. В пределах 0,5 п. п. ВВП. Если Минфин будет действовать строго в соответствии с бюджетным правилом, продавая валюту при среднемесячной цене барреля ниже $42, то курс после просадки вернется к уровням 68-69 руб. за доллар. Но акции отечественных компаний после обвала на прежние уровни не вернутся до тех пор, пока цены на нефть не восстановятся до $60 за баррель".
В общем так или иначе, но многие эксперты ждут и указывают на неизбежность восстановления цен на нефть, а также не то, что у России есть ресурсы пройти этот кризис "мягко", без особо тяжелых последствий. С другой стороны, в ближайшие несколько дней, кажется, панические настроения будут только распространяться.
В ближайшее время может измениться стоимость импортных товаров и поездок за границу.
Такое мнение высказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков. По его словам, радикального подорожания товаров первой необходимости не ожидается.
Аналитик отметил, что скорее всего падение рубля окажет негативное влияние на цену импортных товаров и стоимость поездок за границу. "Посмотрим, как справится с инфляцией ЦБ, но для него это станет серьезным испытанием", — приводит его слова издание "Вечерняя Москва".
Главный фактор влияния на ситуацию — это отсутствие соглашения с ОПЕК, считает Юденков.
"Коронавирус, падение мировых индексов, усиливающееся санкционное давление тоже льют воду на мельницу снижения", — подытожил эксперт.
Разрыв ОПЕК + привел к тому, что:
"Вот ориентиры на две недели. Нефть вернется за 40, рубль — будет ниже 70, и дальше все разрешат переговоры президента Путина и короля Салмана ибн Абдул-Азиз Аль Сауда. Потом подключится ОПЕК+", — пишет Марат Башаров.
"Мы с большой вероятностью еще услышим и про контрскидки. И что существующий на момент, когда услышим, ценник в условные 25 долларов для нас высоковат. И что продолжать игру со своей стороны мы будем столько, сколько сочтем целесообразным, а выходить из нее будем на своих и только на своих условиях", — пишут авторы "Адеквата" о поведении российских нефтяников и их готовности к кризису.
"Каждому из этих залпов будет свое время: мгновенно конкурентов не утоптать. А для начала вполне довольно показать из-под полы полный патронташ, что, собственно, и делается", — заключают они.
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