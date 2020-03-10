Чем россиянам грозит нефтевалютный кризис-2020

У нас опять финансовый кризис. Продолжается резкое падение рубля по отношению к евро и доллару, вниз летят акции российских компаний.

По ряду версий связано это с выходом России из нефтяной сделки в ОПЕК+, на выходе, по некоторым данным, настояли нефтяники. Однако не все аналитики согласны именно с такой трактовкой событий.

Есть версия, что на сегодняшний день и ОПЕК, и ОПЕК+ мало влияют на нефтяную конъюнктуру, максимум — в пределах пяти процентов. При этом претендуя на статус главного контролирующего нефтяные цены конгломерата. Падение в свою очередь сопряжено с паникой по поводу коронавируса и закрытием множества производств на карантин.

Кто виноват в кризисе-2020?

Особенно это касается Китая, где на сегодняшний день производится и собирается масса самой разнообразной продукции. От цемента до смартфонов. По всей видимости, паника все же дошла до некоего психологического порога и выплеснулась в конкретные цифры. В частности, "курс доллара превысил 74,4 руб., курс евро — 85. На закрытии предыдущих торгов, в пятницу, доллар стоил 68,5 рублей, а евро — около 80 рублей. На торгах в Лондоне бумаги российских компаний обрушились от 9 до 26%".

С другой стороны, кажется, не только российская экономика и нефтяная промышленность несёт убытки. Так, эксперты издания Bloomberg пишут о том, что "вызванная Саудовской Аравией война цен на нефть и сокращение спроса из-за коронавируса, вероятно, окажутся катастрофическими для американских сланцевых бурильщиков, таких как Chesapeake (CHK) и Whiting (WLL), которые уже торговались на проблемных уровнях".

Американские аналитики при этом опасаются, что всё только начнется со сланцевой нефти, а затем по принципу домино нанесёт существенные удары по американской промышленности в целом.

Что характерно, эксперты издания "Блумберг" в большей степени обвиняют Саудовскую Аравию, не упоминая ни Сечина, ни Россию в качестве виновников кризиса.

Российские экономисты в свою очередь не склонны к паническим настроениям. Например, по словам Натальи Орловой, главного экономиста "Альфа-банка", "пока рынки просто отыграли развал сделки ОПЕК+, и рубль снизился соответственно. Но непонятно, насколько это падение будет длительным. Думаю, мало кто всерьез закладывает на нефть по $30 за баррель.

Не исключено, что уже через несколько дней на цену повлияют другие факторы. Например, рынки могут оценить, что снижение цены на нефть дает поддержку экономике Китая и нивелирует негативные последствия от эпидемии коронавируса. Минфин уже обещал продавать валюту, что поддержит курс рубля".

Что говорят о кризисе эксперты

Главный экономист "Сбербанка" Антон Струченевский назвал такую реакцию рынка скорее "эмоциональной" и выразил надежду, что через какое-то время цены и отношения курсов вернутся к некоему "разумному балансу". Соглашается с ним и Олег Шибанов, директор финансового центра "Сколково — РЭШ", который говорит о том, что сейчас рынок выглядит "относительно равновесным", хотя и не исключает дальнейших колебаний.

Главный аналитик "БКС премьер" Антон Покатович в свою очередь предупреждает, что после разрыва отношений с ОПЕК+ на мировой рынок может вернуться, а фактически уже вернулось такое явление, как "ценовые войны". И прогнозирование по состоянию нефтяного рынка теперь будет осуществляться значительно сложение. Да и сама ситуация на этом рынке будет куда менее предсказуемой.

Главный аналитик "Росбанка" Евгений Кошелев прогнозирует, что "в ближайшие дни курс рубля может скакать в диапазоне 72-78 руб. за доллар. Инфляция будет ускоряться быстрее прогнозов — возврат к целевым 4% на конец 2020 г. стал выглядеть реальным. Также появляется вероятность повышения ключевой ставки, но для ее прогноза пока слишком мало вводных: какой будет динамика цен на нефть в ближайшее время, как быстро инвесторы будут выходить из активов".

Аналитик "Нордеа банка" Татьяна Евдокимова из тех экспертов, которые связывают нынешний биржевой и нефтяной кризис с коронавирусом. По её мнению, пока не случится явного замедления распространения эпидемии, цены на нефть будут падать, а рынки "лихорадить".

Начальник дилингового центра "Металлинвестбанка" Сергей Романчук подчеркнул, что паника на российском рынке начнется уже завтра.

Впрочем, экономисты говорят и о том, что у государства есть резервы, чтобы как минимум смягчить кризис. Олег Вьюгин, бывший зампредседателя Центробанка, заявляет:

"Спад активности будет. В пределах 0,5 п. п. ВВП. Если Минфин будет действовать строго в соответствии с бюджетным правилом, продавая валюту при среднемесячной цене барреля ниже $42, то курс после просадки вернется к уровням 68-69 руб. за доллар. Но акции отечественных компаний после обвала на прежние уровни не вернутся до тех пор, пока цены на нефть не восстановятся до $60 за баррель".

В общем так или иначе, но многие эксперты ждут и указывают на неизбежность восстановления цен на нефть, а также не то, что у России есть ресурсы пройти этот кризис "мягко", без особо тяжелых последствий. С другой стороны, в ближайшие несколько дней, кажется, панические настроения будут только распространяться.

Что грозит обычным россиянам?

В ближайшее время может измениться стоимость импортных товаров и поездок за границу.

Такое мнение высказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков. По его словам, радикального подорожания товаров первой необходимости не ожидается.

Аналитик отметил, что скорее всего падение рубля окажет негативное влияние на цену импортных товаров и стоимость поездок за границу. "Посмотрим, как справится с инфляцией ЦБ, но для него это станет серьезным испытанием", — приводит его слова издание "Вечерняя Москва".

Главный фактор влияния на ситуацию — это отсутствие соглашения с ОПЕК, считает Юденков.

"Коронавирус, падение мировых индексов, усиливающееся санкционное давление тоже льют воду на мельницу снижения", — подытожил эксперт.

Разрыв ОПЕК + привел к тому, что:

цена нефти марки Brent упала до $31,5;

курс рубля снизился к доллару до 72,5 и к евро до 82,7 на фоне падения нефтяных котировок;

нефтяные котировки обрушились почти на 30% после поступления новостей о том, что участники ОПЕК+ не смогли продлить договорённости по сокращению добычи;

падение нефтяных цен стало сильнейшим с 1991 года, когда была война в Персидском заливе;

Goldman Sachs допустил снижение цены на нефть до $20 за баррель.

Чем и когда закончится кризис

"Вот ориентиры на две недели. Нефть вернется за 40, рубль — будет ниже 70, и дальше все разрешат переговоры президента Путина и короля Салмана ибн Абдул-Азиз Аль Сауда. Потом подключится ОПЕК+", — пишет Марат Башаров.