Путин заявил об эффективности нацпроектов

В России в первый год исполнения национальных проектов (2019-ом) получилось реализовать не все задачи, которые планировались, но большую часть задач удалось выполнить. А именно: 26 из 38.

Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в рамках интервью информагентству ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

Он отметил, что самое главное, чтобы россияне не только знали о нацпроектах, но и реально почувствовали на себе улучшения. Так, исполнение нацпроекта по расселению аварийного жилья граждане конкретно ощутили.

При этом глава государства не отрицал, что наши соотечественники по каким-то направлениям не почувствовали положительного эффекта от исполнения нацпроектов.