В России в первый год исполнения национальных проектов (2019-ом) получилось реализовать не все задачи, которые планировались, но большую часть задач удалось выполнить. А именно: 26 из 38.
Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в рамках интервью информагентству ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".
Он отметил, что самое главное, чтобы россияне не только знали о нацпроектах, но и реально почувствовали на себе улучшения. Так, исполнение нацпроекта по расселению аварийного жилья граждане конкретно ощутили.
При этом глава государства не отрицал, что наши соотечественники по каким-то направлениям не почувствовали положительного эффекта от исполнения нацпроектов.
"Следует и далее над этим работать", — заключил Путин.
Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.