Курс доллара увеличился и продолжает рост на фоне новой информации о распространении коронавируса COVID-2019, что следует из данных торгов.
Так, долларовый индекс лондонской биржи ICE равен 99,63 пункта. Он представляет собой курс доллара к корзине из шести главных валют мира. Текущий показатель — наивысший за последние три года, передает Lenta.ru.
Опрошенные информагентством Bloomberg аналитики назвали причиной такой ситуации распространение в мире китайского коронавируса. Из-за него мировая экономика и рынки ряда государств несут убытки, а инвесторы отказываются от рискованных активов и переключаются на доллар как защитный механизм.
Известная исполнительница Катя Лель разместила в соцсети фотоснимок с 65-летним супругом Игорем Кузнецовым.