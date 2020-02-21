Курс доллара взлетел из-за коронавируса

Курс доллара увеличился и продолжает рост на фоне новой информации о распространении коронавируса COVID-2019, что следует из данных торгов.

Так, долларовый индекс лондонской биржи ICE равен 99,63 пункта. Он представляет собой курс доллара к корзине из шести главных валют мира. Текущий показатель — наивысший за последние три года, передает Lenta.ru.

Опрошенные информагентством Bloomberg аналитики назвали причиной такой ситуации распространение в мире китайского коронавируса. Из-за него мировая экономика и рынки ряда государств несут убытки, а инвесторы отказываются от рискованных активов и переключаются на доллар как защитный механизм.