В Волгограде свыше 4000 человек стали самозанятыми

Свыше четырех тысяч человек прошли регистрацию в качестве самозанятых с начала текущего года в Волгоградской области. Об этом сообщили 19 февраля в пресс-службе местного комитета экономической политики и развития.

Они могут прибегнуть ко всем мерам поддержки, предоставляемым федеральными и региональными институтами развития предпринимательства.

Наибольшее число заявок поступило от переводчиков, специалистов образовательной сферы, художников и фотографов. Для оформления необходимой документации самозанятым не обязательно идти в налоговую инспекцию — сведения есть на интернет-ресурсе ведомства, регистрацию также можно пройти через бесплатное мобильное приложение "Мой налог".