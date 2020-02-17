Центробанк продает акции Сбербанка. Их планирует приобрести правительство России.
Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение депутатов Государственной Думы.
"Зарегистрирован и направлен председателю Государственной думы", — сообщается на сайте Государственной Думы.
Ранее "Правда.Ру" писала, что акции планируется продать по рыночной стоимости. Средства на это направлены из ФНБ.
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