Банк России совместно с Министерством финансов России направили законопроект в правительство, который предусматривает передачу акций "Сбербанка". В документе указывается, что правительство купил у Центробанка все акции "Сбербанка" по рыночной стоимости за счет средств из ФНБ.
Исходя из стоимости одной акции на бирже, полный пакет акций "Сбербанка", которым владеет ЦБ, оценивается в 2,8 триллиона рублей. Приблизительную стоимость пакета акций высчитал РБК.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия, и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.