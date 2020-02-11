Банк России продаст правительству "Сбербанк" по рыночной цене

Банк России совместно с Министерством финансов России направили законопроект в правительство, который предусматривает передачу акций "Сбербанка". В документе указывается, что правительство купил у Центробанка все акции "Сбербанка" по рыночной стоимости за счет средств из ФНБ.

Исходя из стоимости одной акции на бирже, полный пакет акций "Сбербанка", которым владеет ЦБ, оценивается в 2,8 триллиона рублей. Приблизительную стоимость пакета акций высчитал РБК.