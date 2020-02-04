Нефть делает попытки коррекции после обвала

Торги по нефти вчера, 3 февраля закончились снижением. Баррель нефти марки Brent теперь стоит дешевле на 4,36% — $54,12 на фоне падения спроса на нефть в КНР на три миллиона баррелей в сутки по причине распространения коронавируса. Об этом журналистам рассказал аналитик ИАЦ "Альпари" Владислав Антонов.

По сведениям Bloomberg, ОПЕК+ желает провести 4-5 февраля внеплановое заседание технического комитета. А ранее планировалось, что заседание пройдет перед мартовской встречей министров ОПЕК+.

Также есть предположение, что участники встречи обсудят снижение лимитов на добычу нефти для поддержки уровня цен.

А сегодня, 4 февраля, на торгах в Азии нефть торгуется в плюсе на 1,06%. Цена увеличивается, поскольку индекс Shanghai Composite оказался в плюсе после падения вчера на 8%.