В Тюменской области продлена арендная амнистия

В Тюменском регионе продлили арендную амнистию за уплату пеней. Она продлится до 1 июля текущего года, рассказали журналистам в местном департаменте имущественных отношений.

Суть амнистии

Амнистия предполагает, что в процессе оплаты основного долга за аренду земли с арендаторов списываются пени. Изначально планировали, что амнистия будет действовать до 1 июля прошлого года. Но она была продлена из-за высокого интереса арендаторов. В 2019 году арендную амнистию применили почти по 1,3 тыс. договоров аренды, благодаря чему было погашено свыше 13 миллионов рублей задолженности.

Указывается, что прибегнуть к амнистии арендаторы могут не один раз. Амнистия не применяется к договорам, которые были заключены по итогам аукциона. Также не получится списать задолженность, взысканную через суд.