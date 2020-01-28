Эксперты посчитали прибавку к пенсии россиян после реформы

Гарантированный пенсионный продукт (ГПП) принесет гражданам РФ прибавку к пенсии в среднем 16,5 тысяч рублей.

Такой вывод сделали эксперты консалтинговой компании FinExpertiza после изучения данных об уровне зарплат в разных уголках страны.

Согласно подсчетам экспертов, больше всего от введения ГПП выиграют жители Москвы — их прибавка к пенсии может достигнуть 32,7 тысяч рублей. Жители Сахалина смогут получить до 30 тысяч рублей. Наименьший размер прибавки ожидает жителей Тувы (7,8 тыс. рублей) и Карачаево-Черкессии (9,3 тыс. рублей).

Эти цифры расчеты, как пояснили в FinExpertiza реалистичны, если граждане страны будут каждый месяц в течение 30-ти лет откладывать по ГПП 6% от своих доходов.