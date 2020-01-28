Украина будет покупать алюминий для американских ракет в России

Согласно договору, заключенному между машиностроительным заводом им. А.М. Макарова, государственным предприятием Украины, и российским концерном "Альфа - Металл" наша страна будет поставлять "соседям" алюминий.

Как следует из данных на портале госзакупок, всего в рамках контракта Украина закупит около 88,7 тонны алюминиевого проката. И заплатит за него 109,5 миллиона рублей.

Хотя цель закупки на сайте скрыта, в описании прошлогоднего контракта стоит:

"металл для изготовления основной конструкции первой ступни американской ракеты-носителя Antares".

Учитывая, что украинское предприятие работает сейчас именно над деталями для американских ракет, то, зачем ему понадобился алюминий - секрет Полишенеля.