В обозримой перспективе курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар. Такой прогноз сделал руководитель Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев.

"Минфин посредством бюджетного правила таргетирует курс рубля. Ведомство создает основной спрос на зарубежную валюту. Все субъекты рынка осознают, что движение в сторону 200 рублей за доллар возможно, в сторону 40 рублей — нет", — пояснил Ведев. Он рассказал, что распространенная теория о пользе слабой нацвалюты для экономики является ложной.

"Существует две группы экономических агентов: для одних это хорошо, для других плохо", — пояснил экономист.