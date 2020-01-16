Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Рубль может опуститься до 200 рублей за доллар - эксперт

Экономика

В обозримой перспективе курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар. Такой прогноз сделал руководитель Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев.

"Минфин посредством бюджетного правила таргетирует курс рубля. Ведомство создает основной спрос на зарубежную валюту. Все субъекты рынка осознают, что движение в сторону 200 рублей за доллар возможно, в сторону 40 рублей — нет", — пояснил Ведев. Он рассказал, что распространенная теория о пользе слабой нацвалюты для экономики является ложной.

"Существует две группы экономических агентов: для одних это хорошо, для других плохо", — пояснил экономист.

В соответствии с бюджетным правилом, начавшим действовать в 2018 году, сверхдоходы бюджета от экспорта нефти и газа идут в Фонд национального благосостояния. Для этого Банк России как агент Минфина закупает зарубежную валюту. Таким образом, укрепившийся вследствие выросших доходов от экспорта курс рубля становится слабее, и достигается его стабильность независимо от колебаний нефтяных цен.

Темы рубль валюта доллар
Актуальная аналитика
Власть
"Стандарт": Шесть причин, по которым Путин выбрал Мишустина
США и Канада. Новости и аналитика
Трамп поставил Америку в режим "ожидания" терактов
Открытия
Почему слабое Лиссабонское землетрясение оказалось катастрофой
Новости Все >
Центробанк лишил лицензий три страховые компании
Друг Игбуна использовал его документы, чтобы попасть в больницу
США могут уничтожить Россию за 15 минут
Рубль может опуститься до 200 рублей за доллар - эксперт
РПЛ приняла решение о расширении лиги
В Люберцах госпитализировали школьниц, выпивших снотворное
Президент: гражданство у политика должно быть одно. А если их два?
На пути из Санкт-Петербурга в Великий Новгород пропал грузовик в сыром
Биатлонистка Павлова рассказала о вызове на эстафету Рупольдинга
Михаил Мишустин утвержден на посту премьер-министра
Последние материалы
Рубль может опуститься до 200 рублей за доллар - эксперт
РПЛ приняла решение о расширении лиги
В Люберцах госпитализировали школьниц, выпивших снотворное
Президент: гражданство у политика должно быть одно. А если их два?
"Стандарт": Шесть причин, по которым Путин выбрал Мишустина
На пути из Санкт-Петербурга в Великий Новгород пропал грузовик в сыром
Биатлонистка Павлова рассказала о вызове на эстафету Рупольдинга
Михаил Мишустин утвержден на посту премьер-министра
"Ахмат" подписал футболиста итальянского "Удинезе"
Путин назначил Медведева в Совбез "на оборону"
Популярное
Общество
Кремлевский пул: Путин отменил все мероприятия и не выйдет на публику

Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.

Кремлевский пул: Путин отменил все мероприятия и не выйдет на публику
В Штатах заявили об уничтожении на орбите военного российского спутника
Наука и техника
В Штатах заявили об уничтожении на орбите военного российского спутника
Кошелек
Основатель игорного бизнеса в СССР прокомментировал скандал со "Столото"
Общество
Нагиев: У Шамсутдинова есть шанс оказаться на свободе. И не один
Игорь Буккер Почему слабое Лиссабонское землетрясение оказалось катастрофой Игорь Буккер Соломон Соловьев Заложники жизненных обязательств - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Прорыв по-большому – в поселковой школе появились унитазы! Василий Амирджанов
Комментарии
Нюансы российской апелляции в CAS
Кудрин: из федерального бюджета России воруют 3 млрд в год
Президент: гражданство у политика должно быть одно. А если их два?
Медведев планировал запустить "американские" реформы
На пути из Санкт-Петербурга в Великий Новгород пропал грузовик в сыром
Кремлевский пул: Путин отменил все мероприятия и не выйдет на публику
Кудрин: из федерального бюджета России воруют 3 млрд в год
Кудрин: из федерального бюджета России воруют 3 млрд в год
Богатые России бедных не замечают
Помпео: США готовы "атаковать Россию", как сделали это с Ираном
Помпео: США готовы "атаковать Россию", как сделали это с Ираном
Медведев планировал запустить "американские" реформы
Алена Водонаева прокомментировала инициативы президента
Главы комитетов ГД - о том, что будут делать для реализации Послания
Медведев планировал запустить "американские" реформы
Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"
Необычные ритуалы современных диких племен
Медведев планировал запустить "американские" реформы
Народное голосование по поправкам в Конституцию пройдет уже до 1 мая
Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"
Россияне за 10 лет вдвое сократили потребление алкоголя
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ