Россия рассматривает дедолларизацию в качестве реакции на непредсказуемость экономической политики Америки. Такое заявление сделал министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью одному из зарубежных изданий.
Ранее СМИ писали, что 15 января Лавров прибудет в Нью-Дели, где проведет переговоры со своим индийским коллегой — Субраманиамом Джайшанкаром.
"В связи с все более агрессивным задействованием администрацией Штатов финансовых инструментов санкционного воздействия, Россия продолжает линию на проведение поэтапной дедолларизации экономики. Одновременно с нашими главными партнерами, в частности и с Индией, трудимся над экономическими и правовыми механизмами, сокращающими отрицательное влияние ограничений на развитие двусторонних торгово-инвестиционных связей", — пояснил руководитель российского МИД.
Как подчеркнул Лавров, одним из важнейших направлений такого рода работы выступает расширение расчетов в нацвалютах.
Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.