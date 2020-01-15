Лавров объяснил причины дедолларизации экономики России

Россия рассматривает дедолларизацию в качестве реакции на непредсказуемость экономической политики Америки. Такое заявление сделал министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью одному из зарубежных изданий.

Ранее СМИ писали, что 15 января Лавров прибудет в Нью-Дели, где проведет переговоры со своим индийским коллегой — Субраманиамом Джайшанкаром.

"В связи с все более агрессивным задействованием администрацией Штатов финансовых инструментов санкционного воздействия, Россия продолжает линию на проведение поэтапной дедолларизации экономики. Одновременно с нашими главными партнерами, в частности и с Индией, трудимся над экономическими и правовыми механизмами, сокращающими отрицательное влияние ограничений на развитие двусторонних торгово-инвестиционных связей", — пояснил руководитель российского МИД.

Как подчеркнул Лавров, одним из важнейших направлений такого рода работы выступает расширение расчетов в нацвалютах.