Фьючерсы на пальмовое масло сегодня, 24 декабря, максимально выросли за три года на фоне ожиданий сохранения стабильного спроса на него со стороны производителей биотоплива в условиях роста стоимости нефти.
Мартовские фьючерсы на пальмовое масло на бирже деривативов в Малайзии выросли в цене на 0,6% — до 2923 ринггитов ($707) за тонну, что является максимальным значением с февраля 2017 года.
А вчера глава Индонезии Джоко Видодо сообщил о запуске программы B30, которая устанавливает требование по присутствию биокомпонентов в выпускаемом местными компаниями биодизеле на уровне 30%. С начала будущего года действие программы распространится на всю территорию страны.
Что будет в Новом году? Как все изменится в рабочем, общественном и личном плане у конкретных знаков? Идем по знакам Зодиака по порядку. Продолжаем: Лев, Дева, Весы, Скорпион. Астропрогноз для этих знаков главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой дал астролог Павел Чудинов.