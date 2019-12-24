Пальмовое масло в мире рекордно подорожало за 3 года

Фьючерсы на пальмовое масло сегодня, 24 декабря, максимально выросли за три года на фоне ожиданий сохранения стабильного спроса на него со стороны производителей биотоплива в условиях роста стоимости нефти.

Мартовские фьючерсы на пальмовое масло на бирже деривативов в Малайзии выросли в цене на 0,6% — до 2923 ринггитов ($707) за тонну, что является максимальным значением с февраля 2017 года.

А вчера глава Индонезии Джоко Видодо сообщил о запуске программы B30, которая устанавливает требование по присутствию биокомпонентов в выпускаемом местными компаниями биодизеле на уровне 30%. С начала будущего года действие программы распространится на всю территорию страны.