Фонд проектов цифровой экономики обойдется России в 20 млрд рублей

В России будет создан Фонд проектов цифровой экономики под управлением госкорпорации "Роснано". Об этом сообщает издание "Известия", ссылаясь на письмо руководителя "Роснано" Анатолия Чубайса к главе Минэкономразвития Максиму Орешкину.

Указывается, что на создание фонда выделят 20 миллиардов рублей. Это решение приняли в ходе совещания у вице-премьера Максима Акимова.

Фонд будет выделять инвестиции для коммерциализации и масштабирования проектов по развитию сквозных технологий в рамках национального проекта "Цифровая экономика". Речь идет о блокчейне, виртуальной и дополненной реальности, а также искусственном интеллекте.

Помимо этого, Чубайсом были запрошены дополнительные 1,5 миллиарда рублей для финансирования проектов малых и средних компаний.

По сведениям издания, фонд вложит в каждое мероприятие от 100 миллионов до 3-х миллиардов рублей. Ожидается, что средства фонда достигнут 60 миллиардов рублей, 40 из придется на внебюджетные средства.