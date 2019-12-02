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Источник Правда.Ру

Пензенская область отправила в Китай более 2 тонн растительного масла

Экономика

Российско-китайская агропромышленная группа "РусГрейн" отправила из Пензенской области в Китай поезд с 2,2 тысячами тонн подсолнечного и рапсового масла. Об этом сегодня, 2 декабря, рассказали в региональном правительстве.

"Считаю крупным событием для Пензенской области то, что в пятницу нами был отправлен в КНР железнодорожный состав с 2,2 тысячи тонн масла, преимущественно, подсолнечного, часть — рапсового, общая сумма продукции превышает 3 миллиона долларов", — передает слова губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева пресс-служба регионального правительства.

"Это первая такая отправка. Если все получится, у нас откроется возможность боле интенсивно работать с Китаем. Взаимодействие с китайскими партнерами, торговым представительством, Минсельхозом России, наши поездки в КНР сейчас дают весомые результаты", — пояснил глава региона.

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