Компании Москвы нарастили прибыль в 2019 году

Прибыль компаний российской столицы увеличилась благодаря росту товарооборота в некоторых отраслях и укреплению нацвалюты. Об этом журналистам рассказал глава департамента экономической политики и развития Москвы Денис Тихонов.

При этом заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов уточнил, что за девятимесячный период текущего года столичные компании уплатили налог на прибыль в сумме 1,11 триллиона рублей, что на 22% превышает аналогичные показатели 2018-го года.

Из данной суммы в бюджет столицы поступило 668,4 миллиардов рублей, а в федеральный — 422,3 миллиарда рублей. Больше всего средств поступило от финансово-страховых компаний — 24%, торговых предприятий — 20% и компаний нефтегазовой отрасли — 15%.