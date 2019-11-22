Москвичи смогут покупать дорогие лекарства в кредит

Впервые на отечественном рынке внедрена услуга pos-кредитования в аптеках.

Теперь покупателям доступно взятие целевого потребительского кредита на приобретение медицинских препаратов. Его размер может составлять от трех до 300 тысяч рублей. Ставка по таким займам составит 23% годовых.

Указывается что минимальный период кредитования — 3 месяца, а максимальный — 1 год.

Кредиты предназначены для пациентов, которым требуется срочное лечение дорогими лекарствами. Речь идет о медикаментах стоимостью от 500 рублей.

При этом большая часть лекарств, на которые могут потребоваться заемные средства, государство выделяет бесплатно, а крупные покупки проще осуществлять по обычным кредиткам. В связи с этим, уверенности в том, что проект будет востребован, пока нет.

Как предполагают авторы инициативы, кредитование даст сети-организатору примерно 10% дополнительной выручки в будущем году.

В настоящее время pos-кредитование функционирует только в нескольких аптеках.