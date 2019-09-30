ЦБ запретит взыскивать займы, выданные закредитованным россиянам

Банк России намерен ввести запрет на взыскание долгов по потребительскому кредиту, если он был выдан заведомо закредитованному заемщику. Об этом рассказала директор Департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова.

"Эта норма может появиться после того, как банки получат эффективный доступ к информации, необходимой для расчета показателя долговой нагрузки - к данным Федеральной налоговой службы и Пенсионного фонда России о доходах заемщика и к данным бюро кредитных историй обо всех обязательствах заемщика", - цитирует ее слова "Российская газета".

Доступ банков к подобной информации необходим, поскольку при невозможности взыскания долга могут возникнуть серьезные юридические последствия. "Нужно убедиться, что долговая нагрузка рассчитана абсолютно корректно, в такой ситуации оценок уже недостаточно", - подчеркнули в ЦБ.

Напомним, в настоящее время депутаты Госдумы рассматривают законопроект, который позволит через квалифицированное бюро кредитных историй получить данные из всех БКИ. Это позволит банкам получать исчерпывающую информацию об обязательствах заемщика. В течение года всем кредитным договорам банки должны будут присвоить уникальные идентификаторы, что упростит сбор данных о клиентах.

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