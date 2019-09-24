ЦБ оценит возможность установки отрицательных ставок по вкладам

Директор департамента Банка России Елизавета Данилова сообщила, что крупные российские банки обратились в ЦБ с просьбой рассмотреть возможность установки отрицательных ставок по валютным вкладам.

"Мы занимаемся изучением этой возможности. Уже понятно, что для реализации потребуется внести серьезные поправки в законодательство. Все эти вопросы требует тщательного изучения и анализа", - пояснила Данилова.

Директор департамента ЦБ отметила, что хоть ведомство и ведет активное обсуждение, окончательное решение еще не принято. На данный момент российские банки не имеют возможности устанавливать отрицательные ставки по валютным вкладам, как кредитно-финансовые организации Европы и других стран.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Deutsche Bank спрогнозировал крах финансовой системы Европы из-за отрицательных ставок по депозитам. Аналитики Deutsche Bank подсчитали, что отрицательная ставка принесет организации убытки в сотни миллионов евро только в этом году. Убытки от снижения ставок по депозитам до минус 0,5% потерпят и другие европейские банки. Результаты исследования рейтингового агентства Scope Ratings подтверждают, что европейские банки потеряли в общей сложности 23 миллиарда евро с 2014 года.

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