Уменьшение количества разводов связали с падением реальных доходов

Согласно данным Росстата, в текущем году в России снизилось число разводов. Если в 2018 году на 1000 новых браков приходилось 705 разводов, то с января по июль текущего года - 621 развод на 1000 новых союзов. "Известия" связали это с тем, что доход россиян продолжает падать, поэтому все большее число людей предпочитают вести хозяйство совместно, даже несмотря на разногласия.

Руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве РФ Сергей Рыбальченко подтвердил гипотезу издания. По его словам, сейчас в стране наблюдается сильная закредитованность, поэтому люди стараются не расставаться, пока не решат финансовые вопросы.